Ливень подтопил станцию "Ясенево" московского метро

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На Калужско-Рижской линии прервано движение поездов для проверки инфраструктуры, сообщает в своем телеграм-канале столичный департамент транспорта.

Нет движения поездов от станции "Теплый стан" до станции "Новоясеневская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В администрации метрополитена пояснили, что на станцию "Ясенево" с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции.

Для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов на участке "Теплый стан"-"Новоясеневская" временно остановлено.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией уточнил, что из-за сильного ливня на станции "Ясенево" подтопило подземные переходы и железнодорожные пути. Движение остановлено в обоих направлениях.

В 14:00 в департаменте транспорта заявили, что движение поездов на закрытом участке оранжевой линии "Теплый стан" - "Новоясеневская" осуществляется без пассажиров для обеспечения безопасности.

"Делаем все возможное для скорейшего открытия станций", - отмечается в сообщении.