Ливень подтопил станцию "Ясенево" московского метро
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На Калужско-Рижской линии прервано движение поездов для проверки инфраструктуры, сообщает в своем телеграм-канале столичный департамент транспорта.
Нет движения поездов от станции "Теплый стан" до станции "Новоясеневская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
В администрации метрополитена пояснили, что на станцию "Ясенево" с городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции.
Для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов на участке "Теплый стан"-"Новоясеневская" временно остановлено.
Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией уточнил, что из-за сильного ливня на станции "Ясенево" подтопило подземные переходы и железнодорожные пути. Движение остановлено в обоих направлениях.
В 14:00 в департаменте транспорта заявили, что движение поездов на закрытом участке оранжевой линии "Теплый стан" - "Новоясеневская" осуществляется без пассажиров для обеспечения безопасности.
"Делаем все возможное для скорейшего открытия станций", - отмечается в сообщении.