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Ливень затопил дороги Москвы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сильный ливень, который обрушился на Москву после полудня понедельника, привел к множеству подтоплений на улицах города, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, подтоплены внутренняя сторона ТТК под Лефортовским мостом, Красноказарменная набережная в районе дома 4А, строение 1, под Новолефортовским мостом, Боровское шоссе в районе дома 2А, Костомаровский переулок в районе дома 3, стр. 25.

Власти Москвы рекомендуют москвичам объезжать эти участки.

Кроме того, очевидцы в сетях и корреспонденты "Интерфакса" сообщают о множестве подтоплений на других улицах Москвы.

Ранее сообщалось, что ливень нарушил движение трамваев по всей Москве.

Москва

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