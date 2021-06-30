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Дождь и ветер с порывами до 12 м/с ожидаются в Москве и области в среду

Дождь и ветер с порывами до 12 м/с ожидаются в Москве и области в среду
Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Москве и Московской области в среду ожидается дождь, воздух прогреется до 23 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Погода будет облачной с прояснениями. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

Ночью температура в столице составит 15-17 градусов тепла, местами возможен небольшой дождь с ветром до 10 метров в секунду.

В понедельник, 28 июня, ливень после аномальной жары обрушился на столицу и подтопил улицы, станции метро, нарушил движение трамваев, автобусов и электробусов. Всего за несколько часов в некоторых районах выпало до 70% от месячной нормы осадков. Месячная норма осадков для июня в Москве - 75 мм.

Москва

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