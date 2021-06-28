В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На всей территории столицы днем в понедельник прошли сильные осадки.

Как сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства, в некоторых районах выпало до 70% от месячной нормы.

По данным мэрии, самые сильные ливни прошли на юго-западе столицы (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (Дмитровское шоссе - 41 мм, Волоколамское шоссе - 43 мм). Месячная норма осадков для июня в Москве - 75 мм.

Грозовые ливни затопили дороги, нарушили движение трамваев, автобусов и электробусов.

Из-за затопления станции "Ясенево" прерывалось движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Позднее стало известно, что сильные линии парализовали движение поездов в обе стороны на открытом участке Филевской линии. По данным на 15:00, поезда на участке "Багратиновская"-"Кунцевская" не ходят.

Из-за сложных погодных условий было затруднено движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД между платформами "Савеловская" и "Бескудниково".

Ливень нарушил движение трамваев по всей Москве.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что, по данным на 14:30, пострадавших из-за грозы пока нет.

Столичный дептранс сообщал, что подтоплены внутренняя сторона ТТК под Лефортовским мостом, Красноказарменная набережная в районе, под Новолефортовским мостом, Боровское шоссе, Костомаровский переулок. Ливень привел к подтоплениям на Дмитровском шоссе в районе дома 14, стр.1 и на Страстном бульваре в районе дома 13.

Как передает корреспондент "Интерфакса", много подтоплений наблюдается в юго-восточных и юго-западных районах столицы, а также в центре города.

По прогнозу Гидрометцентра России, дожди закончатся в Москве лишь к полуночи.