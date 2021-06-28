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"Суперливень" охладил Москву ценой затопленных улиц и станций метро. Обобщение

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - После долгого периода аномальной жары, во время которого уставшие от духоты москвичи с надеждой глядели на небо в ожидании хотя бы небольшой тучки, на столицу в понедельник обрушился сильнейший дождь, который еще до его начала окрестили "суперливнем".

Дожди, и довольно сильные, в столице прошли и накануне, однако не везде, и на жару они особо не повлияли. В понедельник все было иначе. После полуночи в столице настала темнота почти ночная, и в квартирах пришлось зажигать свет.

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Затем начался сильнейший ливень, который длился несколько часов и промыл город и окрестности на совесть. Всего за несколько часов в некоторых районах выпало до 70% от месячной нормы осадков. Месячная норма осадков для июня в Москве - 75 мм.

По данным мэрии Москвы, самые сильные ливни прошли на юго-западе столицы (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (Дмитровское шоссе - 41 мм, Волоколамское шоссе - 43 мм).

Без жертв и пострадавших

Стихия бушевала, ветер гнул и ломал деревья, сносил крыши, и выглядело это довольно страшно, однако непогода, к счастью, не спровоцировала разрушительных последствий для города. Самое главное - удалось избежать жертв и пострадавших. Ни в Москве, ни в Подмосковье по данным на 19:30 за медицинской помощью никто не обращался.

Наиболее интенсивная фаза ливня оказалась непродолжительной, и коммунальным службам в целом удалось оперативно справиться с последствиями стихии. При этом "суперливень" обрушился на Москву неравномерно и в отдельных районах доставил немало проблем.

Подтопление метро и трамвайных путей

Часть дорог в городе оказалась затоплена, было нарушено движение метро и наземного транспорта. Так, из-за затопления станции "Ясенево" прерывалось движение на южном участке Калужско-Рижской линии. Позднее стало известно, что сильные линии парализовали движение поездов в обе стороны на открытом участке Филевской линии.

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Из-за сложных погодных условий было затруднено движение поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД между платформами "Савеловская" и "Бескудниково".

Подтопления в разных районах Москвы привели к перебоям движения трамваев, сообщалось в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Наибольшие трудности наблюдались в районе метро "Шоссе энтузиастов", на улице Радио, у Курского вокзала, на Комсомольской площади, на Симферопольском бульваре и Чертановской улице, на улице Вавилова, на Тихвинской улице. Позднее в департаменте уточнили, что из-за подтоплений также задерживаются трамваи у станции метро "Щукинская", на Авиационной улице и в районе кольца "Братцево".

Практически сразу ливень с грозой и сильным ветром привел к семибальным пробкам на улицах Москвы. В отдельных районах дороги оказались подтоплены, и автомобилистам приходилось снижать скорость, чтобы преодолеть глубокие лужи. Некоторые машины по-настоящему поплыли, а водителям пришлось выбираться на капоты.

Обрушения

С законсервированного здания комбината "Известия" в центре Москвы ураганным ветром сорвало деревянную обрешетку. Площадь обрушения составила порядка 250 кв м. И здесь обошлось без пострадавших, однако повреждения получили несколько машин каршеринга, припаркованных у здания.

Из-за упавших деревьев также были повреждены несколько машин.

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Обесточенное Подмосковье

Наделала дел стихия и в Подмосковье: там без света остались жители одновременно нескольких районов. "В общей сложности после "первой волны" так называемого "суперливня" без электроснабжения в Московской области остались почти 1 тыс. жителей 95 домов в Зарайске, 2 тыс. жителей в Раменском, более 2 тыс. в Щелково, 2,5 тыс. в Домодедово, а также несколько сотен в Серебряных Прудах и Клину", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ураганный ветер, которым сопровождался ливень преимущественно на востоке области, повалил несколько деревьев, повредив припаркованную во дворах технику.

В настоящий момент дожди с незначительными перерывами продолжаются в различных районах Москвы и Подмосковья, но до "суперливня" им далеко.

Тем не менее, расслабляться еще рано: по прогнозу синоптиков, дожди в Москве продлятся как минимум до полуночи.

Москва

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