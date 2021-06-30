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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
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Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 6%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - На утром 30 июня в Москве суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 5 823 новых случая, это на 6% меньше, чем накануне (6209), следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Умерли за сутки 117 заболевших. Абсолютный рекорд по суточной смертности от COVID-19 - 124 человека - был зафиксирован несколько дней назад. Смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне.

Всего по России на утро среды суточный прирост заражений составил 21 042 случая, умерли 669 заболевших.

С начала пандемии умерли 22 448 москвичей с COVID-19, а число случаев заражения превысило 1,35 млн.

Эпидемиологическая ситуация в столице осложнилась в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тысяч выявленных случаев заражения.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 июня 2021 годаПандемия коронавируса
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