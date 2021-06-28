Москва в шестой раз за июнь обновила рекорд смертности от COVID

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки скончались 124 пациента с коронавирусом. Это шестой раз за июнь, когда в городе достигается максимум суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Предыдущий максимум зафиксирован накануне, 27 июня, когда заболевание привело к гибели 114 человек. Всего от COVID-19 в городе скончалось 22 210 жителей.

По данным оперштаба, в Москве за сутки 7 246 жителей заразились коронавирусом. Выздоровели от этой инфекции и выписались за сутки 4 433 пациента. В общей сложности COVID-19 в российской столице смогли победить 1 млн 148 тыс. 291 человек. Накануне сообщалось о выздоровлении 4 тыс. 18 жителей города.

Накануне сообщалось о 6 723 инфицированных. Таким образом, заболеваемость COVID-19 увеличилась на 523 случая или почти на 8%. В последнюю неделю суточная заболеваемость COVID-19 колеблется в российской столице в диапазоне 6-7 тыс. случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Москве зафиксировали 1 млн 346 тыс. 183 случая заболевания.

Ситуация с COVID-19 обострилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем – декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии – более 9 тыс. случаев.