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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:33Заразились
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Москва в шестой раз за июнь обновила рекорд смертности от COVID

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки скончались 124 пациента с коронавирусом. Это шестой раз за июнь, когда в городе достигается максимум суточной смертности от COVID-19 за все время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Предыдущий максимум зафиксирован накануне, 27 июня, когда заболевание привело к гибели 114 человек. Всего от COVID-19 в городе скончалось 22 210 жителей.

По данным оперштаба, в Москве за сутки 7 246 жителей заразились коронавирусом. Выздоровели от этой инфекции и выписались за сутки 4 433 пациента. В общей сложности COVID-19 в российской столице смогли победить 1 млн 148 тыс. 291 человек. Накануне сообщалось о выздоровлении 4 тыс. 18 жителей города.

Накануне сообщалось о 6 723 инфицированных. Таким образом, заболеваемость COVID-19 увеличилась на 523 случая или почти на 8%. В последнюю неделю суточная заболеваемость COVID-19 колеблется в российской столице в диапазоне 6-7 тыс. случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Москве зафиксировали 1 млн 346 тыс. 183 случая заболевания.

Ситуация с COVID-19 обострилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем – декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии – более 9 тыс. случаев.

Хроника 09 января 2020 года – 28 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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