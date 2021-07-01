Фигурант "московского дела" Коваленко освободился из колонии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Евгений Коваленко, осужденный на три с половиной года колонии за нападение на полицейских во время летних протестов в Москве в 2019 году, освобожден из колонии в Брянской области, сообщил "Интерфаксу" адвокат Мансур Гильманов.

"16 июня Клинцовский городской суд Брянской области заменил Евгению Коваленко неотбытую часть срока исправительными работами. Решение вступило в законную силу, Евгений уже вернулся домой и встретился с мамой", - сказал Гильманов.

В центре Москвы 27 июля 2019 года в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), которые были соединены в одно производство и впоследствии - вместе с еще несколькими делами по обстоятельствам летних протестов в Москве, - получили известность как "московское дело".

В сентябре того же года Мещанский районный суд приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии общего режима за бросок мусорной урной в сторону полицейского на акции 27 июля. Коваленко отбывал наказание в ИК № 6 УФСИН России по Брянской области.