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Нарушения COVID-мер выявлены на 9 московских ярмарках выходного дня

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Московский Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемических требований на девяти городских ярмарках, следует из сообщения ведомства.

"3-4 июля были проведены мониторинговые проверки 56 ярмарок выходного дня. В ходе обследований установлено, что на большинстве проверенных объектов противоэпидемические мероприятия выполнялись. Вместе с тем, нарушения санитарно-эпидемиологических требований... были установлены на девяти ярмарках", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди нарушений - отсутствие контроля за ношением средств индивидуальной защиты у покупателей и продавцов, несоблюдение контроля за социальной дистанцией, несоблюдение периодичности уборки и дезинсекции помещения.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, часть нарушений была устранены в ходе проверок, комплексных многочисленных нарушений на ярмарках не выявлено.

На составление протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ вызваны шесть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также три должностных лица.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Москва. коронавирус Роспотребнадзор

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