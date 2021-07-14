МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупреждает москвичей о грозе с усилением ветра.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля с 15 часов и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость на дорогах, избегать резких маневров. Пешеходам в МЧС напомнили, что нельзя укрываться под деревьями, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, носить светоотражающие элементы одежды.