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В Москве завели дело из-за попытки обманом получить QR-код

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об использовании заведомо ложного документа возбуждено в Москве после того, как неизвестный пытался получить QR-код для вакцинированных, загрузив на Госуслуги поддельный сертификат о вакцинации.

"После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации против COVID-19 на порталы государственных услуг", - сообщили журналистам в городской прокуратуре в четверг.

Прокурорской проверкой установлено, что неустановленное лицо приобрело поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19.

Для получения QR-кода, позволяющего посещать рестораны и кафе, эти сертификаты были загружены на порталы государственных услуг.

В прокуратуре отмечают, что, несмотря на достаточные основания, уголовное дело по данному факту не было возбуждено своевременно.

"Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства. Требование прокурора рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 (использование заведомо подложного документа)", - сказали в надзорном ведомстве.

Результаты расследования уголовного дела поставлены прокурорами на контроль.

7 июля в Москве впервые было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с приобретением QR-кода. Об этом сообщал начальник управления организации дознания городского ГУ МВД Павел Милованов. По данным следствия, подозреваемый пытался купить QR-код за 9 тыс. рублей.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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