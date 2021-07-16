Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В общепите Москвы и после отмены обязательной системы QR-кодов продолжатся регулярные проверки соблюдения мер профилактики COVID-19, сообщил телеканалу "Россия 24" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что требования главных санитарных врачей России и Москвы продолжат быть обязательными для исполнения.

Немерюк уточнил, что система QR-кодов не будет обязательной, но останется рекомендованной для заведений общепита. Он не исключил, что в Москве останутся кафе и рестораны, которые продолжат проверять QR-коды у своих посетителей.

Мэр города Сергей Собянин объявил, что с 19 июля в столице отменят обязательную систему проверки QR-кодов для обслуживания клиентов в помещениях в кафе и ресторанах, поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала стабилизироваться.