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Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В общепите Москвы и после отмены обязательной системы QR-кодов продолжатся регулярные проверки соблюдения мер профилактики COVID-19, сообщил телеканалу "Россия 24" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что требования главных санитарных врачей России и Москвы продолжат быть обязательными для исполнения.

Немерюк уточнил, что система QR-кодов не будет обязательной, но останется рекомендованной для заведений общепита. Он не исключил, что в Москве останутся кафе и рестораны, которые продолжат проверять QR-коды у своих посетителей.

Мэр города Сергей Собянин объявил, что с 19 июля в столице отменят обязательную систему проверки QR-кодов для обслуживания клиентов в помещениях в кафе и ресторанах, поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала стабилизироваться.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Алексей Немерюк Сергей Собянин коронавирус Роспотребнадзор

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