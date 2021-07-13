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В офисы "Почты России" не будут пускать непривитых сотрудников без антител

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Почта России" изменила режим прохода в служебные помещения и разрешила посещать офис не более 10% сотрудников одновременно и только тем, кто имеет прививку от коронавируса или антитела, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Право работать в офисе сотруднику даст один из трех документов: сертификат о вакцинации как минимум одним компонентом прививки от COVID-19, QR-код о перенесенном заболевании или справка о наличии антител сроком действия не более трех месяцев.

Во всех регионах, где ввели требование об обязательной вакцинации почтовых работников, предприятие исполняет эти указания. Сотрудников информируют о том, где и как прививаться, для них проводят вебинары и проводят розыгрыши призов среди тех, кто сделал прививку.

Какая доля сотрудников имеет прививку от коронавируса на сегодняшний день, в компании не уточняют.

В ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию для определенных профессий.

Хроника коронавируса. Июль.

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Почта России коронавирус

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