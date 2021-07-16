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"Оранжевый" уровень погодной опасности продлен в Москве до субботы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - До 32 градусов ожидается в столице в пятницу, "оранжевый" уровень погодной опасности, объявленный 7 июля, вновь продлен, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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"Очень высокая температура", - говорится в предупреждении, которое действует с 13:00 пятницы до 1:00 субботы.

"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Нынешним летом в столице был побит уже не один температурный рекорд дня: 13 июля, а также 21, 22, 23, 26 и 27 июня. Кроме того, 14 июля был повторен показатель жары 1951 года.

Москва в четверг стояла на пороге очередного рекорда: температура воздуха к 13:00 достигла 31 градуса и продолжала расти. Сильные ливни за два часа резко остудили воздух в городе - до 20 градусов в 15:00. По информации синоптиков, выпало почти 30% июльской нормы осадков.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что температурный рекорд для 16 июля был установлен в 2010 году (33,6) и обновлен, скорее всего, не будет.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призывал москвичей не ждать ослабления жары до следующей недели.

Москва Гидрометцентр

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