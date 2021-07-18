Военные проведут учения по противовоздушной обороне Москвы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Тактическое учение по отработке противовоздушной обороны Москвы пройдет на следующей неделе в Подмосковье, сообщили в Минобороны.

"В ходе учения будут продемонстрированы практические действия боевых расчетов ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" по обнаружению, перехвату и отражению массированного налета условных воздушных целей на объекты города Москвы и центрального промышленного района Российской Федерации, а также нарушителя государственной границы РФ, направляющегося на столицу", - говорится в сообщении.

Учение пройдет 21 июля на базе зенитного ракетного полка и радиотехнического батальона.

Система С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

"Панцирь-С" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Комплекс может защищать обороняемый объект от наземных и надводных угроз.