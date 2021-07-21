Учение по противовоздушной обороне Москвы пройдет в среду

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Тактическое учение по отработке противовоздушной обороны Москвы пройдет в среду в Подмосковье.

Как сообщали в Минобороны, учение пройдёт на базе зенитного ракетного полка и радиотехнического батальона.

"В ходе учения будут продемонстрированы практические действия боевых расчетов ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" по обнаружению, перехвату и отражению массированного налета условных воздушных целей на объекты города Москвы и центрального промышленного района Российской Федерации, а также нарушителя государственной границы РФ, направляющегося на столицу", - сообщили в министерстве.

Военнослужащие отработают приведение комплексов в полную боевую готовность к работе, марш техники и заступление на боевое дежурство в новом позиционном районе, а также отразят условный авианалет.

Система С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

"Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.