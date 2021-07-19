Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается третий день подряд

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Около 4 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, суточная заболеваемость снижается в столице третий день подряд, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние сутки в Москве выявили 4 007 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о 4 357 заболевших, днем ранее - 4 561. Таким образом, суточная заболеваемость в городе продолжает сокращаться.

За все время пандемии в российской столице зафиксировали 1 467 142 случая COVID-19.

За сутки в Москве скончалось 103 пациента с коронавирусом. Накануне сообщалось о смерти 106 пациентов. Смертность от COVID-19 в городе продолжает держаться на уровне более 100 человек в сутки.

С начала пандемии COVID-19 привел к смерти 24 484 москвичей.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 7 665 человек в Москве. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 1 288 984 жителя столицы.

По данным московского оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, за сутки в столице госпитализировали 1 239 пациентов с COVID-19. Этот показатель также снижается в последние дни: накануне сообщалось о госпитализации 1 293 человек, день назад - 1 514 заболевших.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 582 пациента с коронавирусом.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в городе остается сложной, но все же демонстрирует улучшение по основным показателям.

"Ситуация в Москве продолжает оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости - почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций", - сказал Собянин.

В июне ситуация с коронавирусной инфекцией в городе заметно ухудшилась. Были достигнуты максимальные показатели заболеваемости за все время пандемии - более 9 тыс. человек в сутки.