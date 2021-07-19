В Гостином дворе за две недели привились от COVID-19 42 тысячи человек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В пункте вакцинации от коронавируса, который открыли в Гостином дворе в центре Москвы, за две недели его работы привились 42 тысячи человек: 40 тысяч получили первую или вторую дозу вакцины, а еще 2000 прошли ревакцинацию, сообщила пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

В Гостином дворе используют вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт".

В этом пункте могут прививать одновременно до 50 человек, за день он может принять больше 7000 человек.

В Москве можно получить прививку от COVID-19, записавшись в один из 119 пунктов, открытых на базе городских поликлиник, а также в 118 частных клиниках. В порядке живой очереди можно привиться в выездных пунктах вакцинации в театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы", ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера", "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза", а также в павильонах "Здоровая Москва" в городских парках.