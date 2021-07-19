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В Москве нашли производителей поддельных справок о медотводе от прививки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Московские полицейские задержали организаторов нелегального производства поддельных справок о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По предварительной информации, злоумышленники предлагали свои услуги с помощью нескольких интернет-сайтов, а также бота в одном из популярных мессенджеров. Они получали заказы на изготовление различных медицинских справок, самостоятельно заполняли бланки и ставили на них поддельные печати", - сказала Волк в понедельник.

Выйти на организаторов полицейским удалось после проверочной закупки поддельной справки. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали двух подозреваемых в изготовлении фиктивных документов.

"Доставка клиентам осуществлялась с помощью курьеров. Предполагаемый организатор нелегального производства признался, что успел реализовать около 20 справок о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19", - добавила Волк.

В ходе обыска в московской квартире было обнаружено и изъято и более 6 тыс. различных бланков с оттисками штампов медицинских организаций столицы, в том числе и печати поликлиник.

Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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