В 12 райсудов Москвы поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Двенадцать районных судов Москвы в среду, 21 июля, были эвакуированы из-за сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде.

В пресс-службе уточнили, что подобные сообщения поступили в Останкинский, Преображенский, Чертановский, Измайловский, Кунцевский, Черемушкинский, Щербинский, Хорошевский, Зеленоградский, Гагаринский, Троицкий и Никулинский суды.

К настоящему времени, отметили в Мосгорсуде, три суда - Преображенский, Кунцевский и Останкинский - уже осмотрены. Работа в этих судах возобновлена в штатном режиме.

В общей сложности из судов были эвакуированы более 500 человек.

Волна ложных сообщений о минировании судов Москвы и Петербурга началась 28 ноября 2020 года и продолжалась несколько месяцев. За эти дни сообщения о заложенных взрывных устройствах практически ежедневно получали несколько судов.

Поступали также ложные сообщения о "минировании" торговых центров, детских садов, школ, аэропортов, больниц и станций метро.