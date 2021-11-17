Крупные ТРЦ Саратова эвакуируют из-за сообщений о минировании

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Саратове полиция и экстренные службы проверяют крупные торгово-развлекательные центры после того, как эти предприятия получили электронные письма о заложенных в зданиях бомбах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведениям, эти угрозы поступили почти во все ТРЦ города в разное время.

Из зданий выводят посетителей и персонал.

Утром о проверке ТРЦ в Новосибирске из-за такой же рассылки сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона.

В Москве по этой же причине проверяют здания судов и Роспотребнадзора, в некоторых случаях проводится эвакуация.