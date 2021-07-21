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Систему SOS-реагирования начали тестировать в московских электробусах

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Все электробусы Москвы планируют оснастить системой SOS-реагирования, стартовало ее тестирование, сообщили "Интерфаксу" в государственном унитарном предприятии (ГУП) "Мосгортранс".

"ГУП "Мосгортранс" совместно с АО "Глонасс" и Росгвардией начал тестировать систему "Эра-Глонасс". (...) Систему (...) уже установили на 300 электробусах", - сказал собеседник агентства в среду.

Он пояснил, что в случае нарушения общественного порядка система позволит водителю экстренно вызвать группу реагирования вневедомственной охраны Росгвардии. В Москве время прибытия специалистов не превышает семи минут.

Тестирование системы пройдет в течение трех месяцев, к ней подключат 1 тыс. машин. "По итогам тестирования к сервису будут подключены все электробусы города. Это позволит сделать передвижение пассажиров на городском транспорте еще безопаснее и удобнее", - добавили в "Мосгортрансе".

Там отметили, что систему в дальнейшем планируют распространить на остальные субъекты РФ.

Москва Мосгортранс Росгвардия Глонасс

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