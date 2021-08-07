Второй ночной маршрут электробуса запустили в Москве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ночной маршрут электробуса от района Новокосино до метро "Китай-город" запустили в Москве в субботу, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 7 августа в Москве запускается второй ночной маршрут электробуса. Н4 довезет вас от Новокосино до метро "Китай-город", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на маршруте есть семь станций метро: "Новокосино", "Новогиреево", "Перово", "Шоссе Энтузиастов", "Авиамоторная", "Площадь Ильича", "Китай-город".