Суточный COVID-прирост в Москве стал минимальным с июня

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Москве выявлены 2 629 новых случаев COVID-19, это минимальное значение со 2 июня, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 3 406 случаях инфицирования.

За сутки коронавирус привел к смерти 101 человека. С начала пандемии скончались 25 207 москвичей. Смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне.

Выздоровели от заболевания за сутки 4 580 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 336 194 человека.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 26 июля составляет 1 млн 490 707.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.