Суточный COVID-прирост в Москве стал минимальным с июня
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Москве выявлены 2 629 новых случаев COVID-19, это минимальное значение со 2 июня, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.
Накануне сообщалось о 3 406 случаях инфицирования.
За сутки коронавирус привел к смерти 101 человека. С начала пандемии скончались 25 207 москвичей. Смертность в городе продолжает держаться на высоком уровне.
Выздоровели от заболевания за сутки 4 580 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 336 194 человека.
Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 26 июля составляет 1 млн 490 707.
23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.