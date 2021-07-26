В России за сутки выявлено более 23,2 тыс. случаев коронавируса

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Еще 23 239 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России за сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В стране умерли за сутки 727 человек. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 101, в Санкт-Петербурге - 70.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 154 601.

Поправились и выписаны 5,506 млн пациентов, в том числе 16 200 за последние сутки.

В Москве суточный COVID-прирост составил 2 629, в Московской области выявлен 2 161 заболевший, в Санкт - Петербурге - 1 929.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 149 780 случаев заражения коронавирусной инфекцией.