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Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали почти на 19 млн руб. за несданные ПЦР-тесты

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Более 1,5 тыс. жителей столицы, вернувшихся из зарубежных стран и не предоставивших данных о прохождении теста на коронавирус, оштрафовали почти на 19 млн руб. с августа 2020 года, сообщает в среду московское управление Роспотребнадзора.

"По результатам рассмотренных судами дел, 1512 гражданам присуждены штрафы на сумму 18 917 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", - говорится в релизе.

Отмечается, что в связи с отсутствием данных о прохождении тестирования лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 7 546 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Ведомством также было составлено 4 370 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Роспотребнадзор Коронавирус

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