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Не отчитавшихся о ПЦР-тесте россиян оштрафовали на 18 млн рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российские туристы, которые по возвращении не внесли свои результаты ПЦР-тестов на Единый портал государственных услуг, получили штрафы общей суммой 18 миллионов 205 тысяч рублей. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По результатам рассмотренных судами дел, оштрафованы были 1482 гражданина.

Управлением Роспотребнадзора по Москве с 1 августа было направлено 7309 уведомлений о явке для составления протокола пассажирам, вернувшимся из-за рубежа и не занесшим результаты тестирования на COVID-19.

По данным ведомства, около 3% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют требования вносить результаты ПЦР-тестов. В связи с этим столичное управление усилило контроль за внесением гражданами необходимых данных на Единый портал государственных услуг.

В Роспотребнадзоре Москвы напомнили, что 7 июля 2021 года вступило в силу постановление Главсанврача России, согласно которому не вакцинированные и не переболевшие коронавирусом в течение последних 6 месяцев пассажиры обязаны после возвращения в страну пройти ПЦР-тестирование. До получения результатов лабораторного исследования гражданам необходимо соблюдать режим изоляции. При наличии вакцинации или информации о заболевании в последние полгода проведение лабораторного исследования на COVID-19 не требуется.

Роспотребнадзор коронавирус

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