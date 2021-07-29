Разлив битума на МКАД вызвал затор перед утренним часом пик

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ранним утром в четверг на 48-м километре внутренней стороны МКАД, рядом со съездом на Озерную улицу опрокинулась цистерна и разлился битум. На время очистки дорожного полотна там образовался затор, свидетельствовали данные сервиса "Яндекс.Пробки".

К 9 утра ГБУ "Автомобильные дороги" битум убрали со всех полос, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства. Движение было восстановлено.

В ликвидации аварии участвовали 30 человек и десять единиц спецтехники.