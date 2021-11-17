Авария с участием шести автомобилей произошла на МКАД

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Авария с участием шести автомобилей произошла на МКАД, сообщает в ночь на среду столичный департамент транспорта.

"На внешней стороне 77 км МКАД (после развязки с СВХ) столкнулись 6 автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дептранса.

Движение по МКАД затруднено: оно осуществляется лишь по двум полосам из пяти.

Ранее в ночь на среду на внутренней стороне 39 км МКАД (перед развязкой с Калужским шоссе) столкнулись четыре автомобиля.