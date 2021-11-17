Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Авария с участием шести автомобилей произошла на МКАД

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Авария с участием шести автомобилей произошла на МКАД, сообщает в ночь на среду столичный департамент транспорта.

"На внешней стороне 77 км МКАД (после развязки с СВХ) столкнулись 6 автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дептранса.

Движение по МКАД затруднено: оно осуществляется лишь по двум полосам из пяти.

Ранее в ночь на среду на внутренней стороне 39 км МКАД (перед развязкой с Калужским шоссе) столкнулись четыре автомобиля.

МКАД

Новости по теме

Новости

Коммунисты и эсеры в Мосгордуме назвали QR-коды "сегрегацией"

Коммунисты и эсеры в Мосгордуме назвали QR-коды "сегрегацией"

Около 4 тыс. объектов зимнего отдыха откроется в Москве

Около 4 тыс. объектов зимнего отдыха откроется в Москве
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве упала до минимума с 7 октября

Один из мужчин, упавших на рельсы на станции "Сходненская", пытался помочь другому

Один из двоих упавших на рельсы на станции метро "Сходненская" погиб

Один из двоих упавших на рельсы на станции метро "Сходненская" погиб

На фиолетовой ветке метро в Москве прервано движение от "Планерной" до "Спартака"

Арестован полицейский, ранивший свою дочь из травматики в Подмосковье

Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 65,5%

Москвичам пообещали дождь со снегом в выходные

Пандемия коронавируса

Более 200 тысяч детей заболели коронавирусом в Москве за все время пандемии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });