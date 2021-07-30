Московский государственный областной университет решили объединить с МПГУ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Московский государственный областной университет могут присоединить к Московскому педагогическому государственному университету, подведомственному Минпросвещения. Такой вариант Минфин и Росимущество прорабатывают по предложению Минпросвещения, следует из поручения вице-премьера Татьяны Голиковой.

Копия документа есть у "Интерфакса", агентство направило запрос в аппарат вице-премьера.

Учредитель МГОУ - Министерство образования Московской области.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в письме Голиковой предложил присоединить МГОУ к МПГУ, поскольку подмосковный вуз является правопреемником Московского областного педагогического университета имени Крупской. Копия письма также имеется в распоряжении "Интерфакса", агентство обратилось в пресс-службу Минпросвещения за комментарием.

Передать МГОУ предлагается вместе с имущественным комплексом и полным сохранением финансирования на 2021 год за счет бюджета Московской области; кроме того, подмосковное правительство, как ожидается, продолжит финансировать обучение всех поступивших ранее студентов МГОУ до их выпуска, говорится в письме.

"Присоединение МГОУ к МПГУ послужит значимым импульсом в развитии МПГУ и его закреплении в статусе лидирующего педагогического вуза страны", - считает Кравцов.

После слияния МПГУ может получить новый кампус на территории новой Москвы - в поселке Коммунарка, пишет министр. В результате часть подразделений вуза в разных районах столицы могут переехать туда с освобождением 22 зданий на 16-ти участках. При этом главный корпус МПГУ на Малой Пироговской, корпус на проспекте Вернадского и комплекс МГОУ на улице Радио предлагается сохранить на своих местах.

В МГОУ есть несогласные с такой перспективой.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой переслал Голиковой обращение от имени "инициативной группы педагогов Московской области, родителей студентов и выпускников МГОУ", которое подписал лидер общественного движения "Школа безопасности" Сергей Тетюхин. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе вице-спикера и предоставили текст обращения.

Заявители просят отложить объединение вузов, а если это невозможно - рассмотреть несколько альтернатив: присоединение не к подведомственному Минпросвещения МПГУ, а к одному из вузов Минобрнауки или создание двух вузов на базе МПГУ и МГОУ "на паритетных основах". Они указывают, что подмосковный МГОУ является классическим университетом и выходит за рамки только педагогики.

Толстой попросил Голикову изучить это обращение. Письмо вице-спикера к вице-премьеру датировано 29 июля, а поручение вице-премьера должно быть исполнено до 3 августа.

20 июля письмо по поводу объединения вузов премьер-министру Михаилу Мишустину направлял лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СР) Сергей Миронов. В партии агентству объяснили, что он также получил обращение граждан в связи планирующимся слиянием.