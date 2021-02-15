Башгосуниверситет объединят с авиационным вузом вопреки "провокаторам"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал объединить два ведущих вуза республики - Башкирский госуниверситет и Уфимский государственный авиатехнический университет (УГАТУ), несмотря на критику этих планов.

Везде уже начались всевозможные, по-другому не скажу, провокации узколобых людей, которые не понимают, что, если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия Башгосуниверситета и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выпадем и никогда больше туда не зайдем", - заявил он на оперативном совещании правительства региона.

Министрам он поручил провести работу по объединению вузов "четко и организованно".

Региональные СМИ начали сообщать о планах по объединению вузов с конца января 2021 года. Как говорил местному телеканалу руководитель администрации главы региона Александр Сидякин, "от объединения выигрывает университет, он получает больше денег от федерации, он получает больше денег, потому что генерирует научные исследования".

Противники слияния организовали сбор подписей под петицией с призывом отказаться от объединения. Они обращают внимание, что "у обоих вузов имеется особая марка, брэнд, который узнается и в России, и в ближнем зарубежье, и в дальнем".

"Слияние гуманитарной и технической школ приведет к необходимости формирования смешанного способа мышления и у студентов, и у преподавателей, что недопустимо в нынешних условиях. Выпускники, как этого требует политическая и социальная обстановка в стране, должны быть профессионалами и специалистами, а не аналитиками широкого спектра", - говорится в петиции.

Авторы инициативы считают, что "для того, чтобы финансирование было федеральным, нет необходимости объединять два гиганта, просто обеспечить это финансирование и приложить усилия для повышения качества существующих программ образования".

На 10:41 утра 15 февраля под петицией было 1252 подписи.

Башкирский государственный университет - старейший вуз республики, основанный в 1909 году. В вузе 10 факультетов, четыре института и четыре филиала (в Сибае, Стерлитамаке, Бирске и Нефтекамске). Всего в нем учатся около 37 000 студентов по более чем 150 специальностям и направлениям, включая магистратуру.

Осенью 1941 года "Рыбинский авиационный институт был эвакуирован в Уфу вместе с библиотекой. В 1942 году он был переименован в Уфимский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе (УАИ). Нынешнее название вуз получил в 2016 году. В настоящее время подготовка специалистов осуществляется по 61 специальности и 25 направлениям в области авиационной и ракетно-космической техники; автоматики и управления; машиностроения и металлообработки; приборостроения; электронной техники, радиотехники и связи; электромеханики; электроэнергетики; прикладной математики; информационной и вычислительной техники; экономики и управления; безопасности жизнедеятельности.