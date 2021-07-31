Церемония развода караулов в Кремле возобновится 31 июля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Развод пеших и конных караулов президентского полка возобновится в субботу, сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"С 31 июля 2021 года возобновляется проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

С 10 июля проведение церемонии было временно приостановлено в связи с обострением эпидемиологической ситуации в Москве.

Развод караулов уже много лет проводится в Кремле по субботам в теплое время года, начинается представление в полдень.