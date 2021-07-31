В Подмосковье ротвейлер напал на двоих детей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Двое детей, одному из которых меньше года, пострадали в результате нападения ротвейлера в деревне Филипповское городского округа Чехов, сообщает сайт Главного следственного управления СКР по Московской области в субботу.

"31 июля в правоохранительные органы Чеховского городского округа поступило сообщение о том, что двое детей пострадали в результате нападения собаки и были госпитализированы с множественными укушенными ранами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, предварительно установлено, что инцидент произошел в деревне Филипповское Чеховского городского округа, когда мать с двумя детьми подошли к частному дому, чтобы купить овощи у хозяйки участка.

"В какой-то момент находящаяся на участке собака породы ротвейлер, содержащаяся на цепи, сорвалась с ошейника и выбежала на улицу, где сначала напала на 4-летнюю девочку, а после, повалив коляску, в которой находился 11-месячный мальчик стала кусать его", - отметили в областном главке СКР.

Скорую вызвали прохожие. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как уточнили "Интерфаксу" в администрации муниципалитета, 11-месячный ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. "11-месячному малышу была оказана необходимая медицинская помощь, он уже доставлен в больницу в Москву", - сказал собеседник агентства.

Его сестра находится в больнице Чехова. Как отметили в администрации, "ее жизни ничего не угрожает, состояние опасения у врачей не вызывает".