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В Москве открыто движение по участку Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл движение по новому путепроводу, связывающий Юго-Восточную хорду и третье транспортное кольцо (ТТК).

"Юго-Восточная хорда – один из крупнейших дорожных проектов Москвы. Один из последних, который мы запустили в стройку. Четвертая хорда, которая соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки до Шоссе Энтузиастов. Почти 30 км прямого хода, со съездами и заездами – почти 100 км", - сказал мэр.

Он отметил, что этот проект улучшит дорожное движение почти 20 районов Юго-востока Москвы. Также хорда поможет улучшить ситуацию на ТТК, МКАДе и уберет поток машин в центр города.

"Начали мы его не так давно, но уже начинаем постепенно этапами запускать в строй, один из первых таких объектов – эстакада, которая улучшит движение Нижегородского района, Печатников и ряда других", - подчеркнул градоначальник.

Собянин также поблагодарил строителей, которые к дню своего профессионального праздника досрочно сдали объект.

"В воскресенье празднуем день строителя, для Москвы значимый праздник. Сотни тысяч москвичей работают в строительном комплексе, создают новую Москву, развивая ее на благо страны, города и москвичей. Хотел поблагодарить их за профессиональный, тяжелый, но очень важный труд", - сказал градоначальник.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство участка ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК было начато в декабре 2019 года. Всего будет построено/реконструировано 5 км дорог.

В августе 2021 года завершен первый этап работ, в ходе которого было построено 3,1 км дорог и выполнена перекладка 56 км инженерных коммуникаций. Основным объектом, вводимым в составе этого этапа, является путепровод длиной 455 м через ж/д пути МЦД-2 в районе ТПУ "Новохохловская".

В первые годы своей работы путепровод будет обеспечивать комфортный съезд с ТТК на Новохохловскую улицу к одноименному транспортно-пересадочному узлу, Московскому эндокринному заводу и другим предприятиям, расположенным в близлежащей производственной зоне, а также к строящимся жилым кварталам в районе Нижегородской улицы.

В перспективе – после завершения строительства ЮВХ – новый путепровод обеспечит выезд с хорды на ТТК. Готовность участка ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК составляет 88%. Строительство планируется завершить в 2023 году – вместе с соседним участком ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

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