Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 20%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 2 761 случай COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, накануне сообщалось о 2 235 новых пациентах с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе увеличилась на 526 случаев, или примерно на 23%.

За сутки коронавирус привел к смерти 63 человек. В субботу сообщалось о 67 умерших пациентах с COVID-19. Суточная смертность от заболевания в столице продолжает снижаться. С начала пандемии скончалось 26 189 горожан.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 3 052 москвича. Всего от COVID-19 в столице излечились 1 млн 389 тыс. 595 человек.

Накануне сообщалось о выздоровлении 3 576 пациентов.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 8 августа составляет 1 млн 527 тыс. 200.