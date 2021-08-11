Бирюков подготовил службы Москвы к ночному ливню

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого сильного ливня в ночь на 12 августа, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Ссылаясь на прогноз синоптиков, он добавил, что ночью ожидается долгий сильный дождь, а местами может выпасть "до 30 мм осадков - почти 40% от месячной нормы августа".

По словм заммэра, на круглосуточном дежурстве находятся 1500 аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды уже поставили спецтехнику и наладили дежурство бригад "Мосводостока".

В среду в Москве дождливо с утра. По прогнозу Росгидромета, ночью в столице может выпасть до 12 мм осадков, по прогнозу "Метеоновостей", - 10-14 мм, а в отдельных районах и до 30 мм. Грядущий четверг может оказаться самым дождливым 12 августа с начала столетия, предупредили "Метеоновости". Месячная норма осадков для августа в Москве составляет 77 мм.

Абсолютный рекорд 12 августа был установлен в Москве в 1980 году - 38,2 мм, по замерам на ВДНХ.

Обильные ливни конца июня Бирюков назвал стресс-тестом для городских систем.