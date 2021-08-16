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Большой Каменный мост открыли после реконструкции в Москве

Большой Каменный мост открыли после реконструкции в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - После реконструкции в Москве открыли для автомобильного движения обе части Большого Каменного моста.

"Сегодня он (мост - ИФ) полностью открылся после капитального ремонта. (...) Сложные работы шли всего 14 месяцев, причем без остановки движения транспорта и пешеходов", - написал мэр города Сергей Собянин в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр добавил, что за время реконструкции мост из-за ветхости пришлось "буквально разбирать и собирать заново". По словам Собянина, реконструкцию моста завершили раньше срока, поскольку он является важной транспортной артерией в центре города.

Также столичный градоначальник напомнил, что работы продолжаются на острове Балчуг. Здесь завершают комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера, готовят к открытию дом культуры "ГЭС-2" в отреставрированном здании исторической электростанции.

Заммэра Москвы Петр Бирюков, который в понедельник осмотрел Большой каменный мост перед запуском движения, сказал журналистам, что работы на объекте вели в круглосуточном режиме.

"За время реконструкции было заменено около 100 тонн металлоконструкций, были уложены примерно 7,5 тысяч кубометров бетона. (...) Работа велась в круглосуточном режиме", - сказал Бирюков. Он добавил, что мосту около 100 лет не потребуется масштабного ремонта.

Также вице-мэр отметил, что в Москве в 2021 году ремонт пройдет примерно на 30 мостовых сооружениях.

Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Работы начались в июле 2020 года, одновременно в них были задействованы до 250 человек и более 50 единиц различной строительной техники. Первая часть моста была открыта для движения в декабре 2020 года.

Москва Большой каменный мост

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