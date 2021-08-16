В Москве во вторник будет до 32 градусов жары

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Во вторник 17 августа в Москве будет до 30-32 градусов жары, прогнозирует Гидрометцентр России.

Из-за жары в этот день с 10 утра до 16 часов пополудни Гидрометцентр вводит повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Рекорд дня для 17 августа в Москве был установлен в 1954 году, тогда температура в городе поднялсь до 33,5 градуса, уточнили "Интерфаксу" в метеобюро города.

"Самым жарким днем августа 2021 года в Москве пока остается 2-е, максимум температуры в этот день достигал 29,8 градуса", - сказал представитель метеобюро.

По оценке синоптиков, нынешнее лето в Москве на 4 градуса теплее климатической нормы. В городе этим летом уже было две волны жары, в конце июня и в середине июля, в эти дни температура поднималась выше 30 градусов, вводился "оранжевый" уровень погодной опасности.