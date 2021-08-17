В Москве проведут аэрацию воздуха из-за жаркой погоды

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Городские службы во вторник чаще поливают дороги, во второй половине дня из-за жаркой погоды запланирована аэрация воздуха, сообщил заместитель журналистам мэра Москвы Петр Бирюков.

"При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха, сегодня она начнется в 14:00. При ее проведении струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - рассказал Бирюков.

Он заявил, что коммунальные службы "в цикличном режиме" проводят полив проезжей части.

"В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - пояснил заммэра.

Он напомнил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Как отмечается, благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.

По прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в столице днем может местами достичь 30-32 градусов.