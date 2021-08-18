Москвичам снова пообещали жару до 32 градусов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В среду днем в Москве будет до 30-23 градусов жары, сообщил Гидрометцентр России.

Днем в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

Во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в середине недели жара в Москве сменится незначительным понижением температуры и легкими осадками.

"В четверг ночью и днем уже достаточно сильный дождь, облачно, давление понизится и температура заметно понизится, максимальное значение - 22-24 градуса, но и этот температурный фон будет выше нормы примерно на 3 градуса", - добавил он.

В пятницу в городе потеплеет до 24-26 градусов, возможны небольшие дожди. В выходные температура снова незначительно понизится и будет от 20 до 25 градусов.

Ночи всю неделю будут теплыми.