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Жара в Москве спадет в четверг

Жара в Москве спадет в четверг
Фото: Mihail Siergiejevicz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода в Москве во второй половине недели сменится незначительным понижением температуры и легкими осадками, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Изменения погоды ждать уже совершенно недолго. Вот эта жаркая погода была обусловлена отрогом высокого давления с центром восточнее европейской территории, на Урале, а по западной периферии этого антициклона перемещаются очень жаркие воздушные массы из Средней Азии, из Туркменистана. Но с Северо-Запада неуклонно наступает область низкого давления, циклоническая область, наиболее заметно ощущение циклона проявится в СЗФО", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

По его словам, в среду температура в Москве сохранится на уровне от 27 до 29 градусов, несмотря на облачную погоду и легкий дождь в первой половине дня.

четверг ночью и днем уже достаточно сильный дождь, облачно, давление понизится и температура заметно понизится, максимальное значение - 22-24 градуса, но и этот температурный фон будет выше нормы примерно на 3 градуса", - отметил Вильфанд.

По словам метеоролога, в пятницу в Москве ожидается повышение температуры до 24-26 градусов, небольшие осадки и облачная погода с прояснениями.

В выходные температура снова незначительно понизится и сохранится в диапазоне от 20 до 25 градусов, добавил Вильфанд.

Также на протяжении всей недели в Москве ожидаются теплые ночи с минимальными температурами от 17 до 19 градусов.

В то же время жаркая погода смещается на восток европейской территории России, что вызовет значительное повышение температуры на всей территории Приволжского федерального округа.

"Весь Приволжский федеральный округ, начиная с Кировской области и заканчивая Саратовской, Самарской, наиболее жаркая погода именно в этих регионах будет, причем несусветная жара - 33-38 градусов. Нижегородская область, Татарстан, Ульяновская область, Самарская, Саратовская область, Башкортостан, вот такая очень высокая температура, и без осадков", - сообщил Вильфанд.

Москва

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