Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся грозе с градом

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сильный дождь, гроза, град и усиление ветра ожидаются в Москве вечером в среду.

Как следует из сообщения пресс-службы главка МЧС Москвы, с 16.00 18 августа до 10.00 19 августа в столице местами ожидается сильный ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 20-25 м/с".

Спасатели рекомендуют водителям во время непогоды значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не парковать машины под деревьями.

Ранее Росгидрометцентр сообщал, что в Москве ожидается жара +30-32 градуса. Отмечалось, что днем в Москве будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.