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Более 40% месячной нормы осадков выпадет к вечеру четверга в Москве

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Согласно прогнозу синоптиков, с 16:00 среды до 21:00 четверга в столичном регионе ожидаются сильный ливень, гроза, град, усиление порывов ветра до 25 м/с. За указанный период в отдельных районах города может выпасть до 33 мм осадков", - сказал Бирюков. Месячная норма осадков для августа в Москве - 77 мм.

Заммэра подчеркнул, что приведены в готовность все службы и спецтехника, предназначенные для ликвидации последствий непогоды. На дежурстве находятся 300 бригад "Мосводостока", которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды.

"Проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах", - заявил Бирюков.

Власти просят москвичей в непогоду соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Гидрометцентр России объявил в Москве предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности из-за порывов ветра 20-25 м/с, сильного ливня и грозы. Предупреждение действует с 16:00 среды до 10:00 четверга. "Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Москва

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