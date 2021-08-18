Порядка 50 рейсов задержано и 25 отменено в московских аэропортах

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В аэропортах московского авиаузла задержано 46 авиарейсов, еще 25 отменено в период сильного ливня.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", по состоянию на 18:00 в аэропорту Шереметьево задержан 21 рейс и 12 отменен, в Домодедово задержано 13 рейсов, еще четыре отменено, во Внуково задержали 12 рейсов и 9 отменили.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службах трех аэропортах, все воздушные гавани работают в штатном режиме.

"По состоянию на 18:00 видимость в районе аэродрома превышает 6000 м. Взлет и посадка воздушных судов происходят в штатном режиме. В связи с погодными условиями ни один из рейсов не был перенаправлен на запасной аэродром", - сказал агентству пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.

При этом, как отметила пресс-секретарь аэропорта Внуково Оксана Соколова, "отмен рейсов по метеоусловиям нет, воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений.

Начальник пресс-службы дирекции по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Роман Генис также подтвердил "Интерфаксу", что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее столичные спасатели предупредили москвичей о надвигающейся грозе с градом: с 16:00 18 августа до 10:00 19 августа в Москве местами ожидается сильный ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 20-25 м/с".

Между тем, как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду, к вечеру четверга в Москве может выпасть более 40% месячной нормы осадков - до 33 мм осадков (месячная норма осадков августа в Москве - 77 мм).

Гидрометцентр России объявил в Москве предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.