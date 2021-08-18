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Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - На Москву за несколько часов обрушилось 19 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в среду в городском метеобюро.

"В результате сильных ливней выпало около четверти месячной нормы осадков. Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ в 18:00", - сказал собеседник агентства.

Месячная норма августа в Москве составляет 77 мм.

Гроза обрушилась на Москву после 16:00 среды. По данным источника "Интерфакса", на 18:30 ветром, порывы которого достигали 17 м/с, повалено несколько деревьев. "Пострадавших из-за грозы, по предварительным данным, нет", - отметил собеседник агентства.

По данным сервиса "Яндекс. Расписание", в аэропортах столичного авиаузла на 18:00 было задержано 46 авиарейсов, еще 25 отменили в период сильного ливня.

Столичный департамент транспорта предупредил, что сложные погодные условия могут повлиять на работу наземного пассажирского транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, МЧС и Гидрометцентр России предупредили москвичей о крайне неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся до 10:00 четверга. В городе действует предпоследний, "оранжевый", уровень опасности из-за грозы, сильных ливней, града и шквалистого ветра с порывами до 25м/с.

За сутки в Москве местами может выпасть до 33 мм осадков, это более 40% месячной нормы августа.

Москва

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