Суточная заболеваемость COVID в Москве вновь превысила 2 тыс. случаев

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Около 2,1 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 35% превышает показатель, достигнутый накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние 24 часа в Москве зарегистрировали 2 142 новых инфицированных. Накануне сообщалось о 1 590 пациентов с коронавирусом. Таким образом, заболеваемость COVID-19 в российской столице увеличилась на 552 случая или почти на 35%. Это примерно соответствует показателям середины предыдущей недели.

За сутки COVID-19 привел к смерти 54 человек в Москве. В последний раз аналогичное значение фиксировали 16 августа. Оно является минимальным с начала мая. Всего за время пандемии в городе скончались 26 820 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 2 805 москвичей. В общей сложности победить коронавирус в столице смогли 1 420 630 человек.

Накануне сообщалось о смерти 59 и выздоровлении 3 029 пациентов в Москве.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 19 августа составляет 1 549 386.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.