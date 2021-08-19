В России выявлено более 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 21 058 случаев, следует из данных оперативного штаба.

В стране умер за сутки 791 человек. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 54. Краснодарский край вышел на второе место по суточному приросту умерших от коронавируса (33). В Санкт-Петербурге 32 летальных исхода за сутки.

Общее число жертв коронавируса в РФ достигло 173 700.

Поправились и выписаны 5,963 млн пациентов, в том числе 24 017 за минувшие сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах. В Москве 2 142 новых случая COVID-19. В Санкт-Петербурге 1563 новых случая, в Подмосковье - 949.

Всего в России за время пандемии зафиксирован 6 млн 684 531 случай коронавирусной инфекции.