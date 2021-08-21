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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Подавший сигнал бедствия Superjet штатно сел в "Шереметьево"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Летевший из Волгограда в Москву и подавший сигнал бедствия самолет Sukhoj Superjet-100 совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Это следует из данных сервиса FlightRadar 24.

В свою очередь, информированный источник сообщил, что посадка прошла штатно.

Во время выполнения рейса SU 6416 Волгоград - Москва у самолета Supejet-100 сработал датчик системы кондиционирования, сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании "Россия". Борт совершил посадку в 14:27.

Ранее сообщил "Интерфаксу", что самолет Superjet подал сигнал бедствия над Тамбовской областью, по предварительным данным, из-за разгерметизации. Он направлялся из Волгограда в Москву.

Шереметьево

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