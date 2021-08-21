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Летящий в Москву Superjet резко снизился из-за возможной разгерметизации

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Самолет Superjet подал сигнал бедствия на пути над Тамбовской областью, по предварительным данным, из-за разгерметизации, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Sukhoj Superjet-100 выполняет рейс Волгоград-Москва. Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация", - сказал источник.

Самолет продолжает полет на высоте примерно 3000 метров.

Superjet Тамбовская область

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