Летящий в Москву Superjet резко снизился из-за возможной разгерметизации
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Самолет Superjet подал сигнал бедствия на пути над Тамбовской областью, по предварительным данным, из-за разгерметизации, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Самолет Sukhoj Superjet-100 выполняет рейс Волгоград-Москва. Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация", - сказал источник.
Самолет продолжает полет на высоте примерно 3000 метров.