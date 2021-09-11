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В Москве после реконструкции открылись 10 поликлиник

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу открыл десять городских поликлиник после капитального ремонта.

"Сегодня в 10 городских поликлиниках новоселье. Надеюсь, что вам будет здесь комфортно работать и вашим пациентам, которых огромное множество", - сказал он во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники №130.

Мэр поблагодарил врачей за работу во время пандемии. Он отметил, что в этот период на специалистах была огромная нагрузка.

Собянин также поздравил врачей с Днем города.

Как уточняется в материалах мэрии, недавно первых пациентов приняли еще три реконструированные поликлиники - филиал №2 ГП №68 (улица Плющиха, д.42, стр.1), филиал №1 ДГП №86 (Дубнинская улица, д.40, корп.3) и филиал №1 ДЦ №5 (Инженерная улица, д.3, стр.1).

В ближайшее время свои двери откроют еще шесть поликлиник - филиал №194 ГП №212 (Солнцевский проспект, д.8), филиал №6 ДЦ №3 (3-я Карачаровская улица, д.11), филиал №1 ДГП №61 (улица Полбина, д.50), филиал №1 ГП №11 (улица Архитектора Власова, д.31), филиал №1 ДГП №52 (улица Матросская Тишина, д.14) и филиал №2 ГП №46 (Иерусалимская улица, д.4, стр.1).

Москва Сергей Собянин

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